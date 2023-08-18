Клиенты банка «Юникредит» будут платить 5% за внесение наличные долларов и евро

С 28 августа 2023 года «Юникредит банк» вводит комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на банковские счета. Об этом сказано на сайте кредитной организации.
«Юникредит банк» вносит изменения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц клиентов банка, — сказано в сообщении.
За прием наличных долларов и евро банк удержит 5% от внесенной суммы.
Чтобы внести на счет больше 100 тыс. евро или долларов, нужно получить согласование.
С 16 августа 2023 года комиссию за внесение наличной валюты в кассах банка ввел «Ренессанс кредит». Банк будет получать 10% от суммы взноса.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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