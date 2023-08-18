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Банки

Клиенты банка «Юникредит» будут платить 5% за внесение наличные долларов и евро

Банк с 28 августа устанавливает комиссию на внесение наличной валюты на счет.
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С 28 августа 2023 года «Юникредит банк» вводит комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на банковские счета. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

«Юникредит банк» вносит изменения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц клиентов банка, — сказано в сообщении.

За прием наличных долларов и евро банк удержит 5% от внесенной суммы.

Чтобы внести на счет больше 100 тыс. евро или долларов, нужно получить согласование.

С 16 августа 2023 года комиссию за внесение наличной валюты в кассах банка ввел «Ренессанс кредит». Банк будет получать 10% от суммы взноса.

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