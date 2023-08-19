Разработали бланк расчета доходов личного фонда

Проект опубликован на федеральном портале.

Поясним, личный фонд – это НКО, учрежденная гражданином или после его смерти нотариусом. Личный фонд управляет переданным ему этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом.

Личные фонды могут применять пониженную ставку налога на прибыль 15%. Но для этого 90% составляют такие доходы:

дивиденды;

доходы от распределения прибыли или имущества организаций;

процентный доход от долговых обязательств любого вида, в том числе, облигаций;

доходы от реализации акций (долей) и уступки прав в иностранной организации, не являющейся юрлицом по иностранному праву;

доходы по операциям с производными финансовыми инструментами;

доходы от реализации паев ПИФ;

доходы от реализации недвижимости;

доходы от сдачи в аренду недвижимости.

Чтобы доказать право на пониженную ставку, надо одновременно с декларацией по налогу на прибыль сдавать расчет доли дохода.