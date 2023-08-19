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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Когда электронные услуги компании из Казахстана не облагаются НДС в РФ

В сделках между компаниями из РФ и Казахстана надо ориентироваться на договор о ЕАЭС от 29.05.2014. НДС регулируется приложением № 18 к этому договору.
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Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-07-13/1/54099 рассмотрел ситуацию, когда компания из Казахстана оказывает российской компании такие электронные услуги: «предоставление функциональных возможностей облачной платформы в части подбора персонала на рынке Казахстана с использованием модели оценки качества резюме на базе искусственного интеллекта путем предоставления удаленного доступа через Интернет».

Место реализации услуг определяют по п. 29 приложения № 18. Вышеназванные услуги не поименованы в подпунктах 1 – 4 пункта 29, поэтому место их реализации – страна исполнителя услуг.

То есть, в данном случае НДС в РФ не будет

Если же казахстанская фирма будет оказывать другие электронные услуги (которые есть в пп. 1 – 4 п. 29), то местом реализации будет страна покупателя, то есть в РФ будет НДС.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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