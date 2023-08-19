В Госдуме хотят ввести федеральный стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит специальное обращение в Министерство здравоохранения РФ о стандарте шаурмы, потому что в стране участились случаи отравления этим блюдом, передает РИА Новости.

Политик заявил, что в стране началась «эпидемия отравлений шаурмой».

Он отметил, что предлагал ранее разработать московский стандарт шаурмы, чтобы «люди не ели что попало».

«Роспотребнадзор медлит с ответом. Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества», — сообщил политик.

По его словам, стандарт должен быть федеральным.