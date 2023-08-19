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Законопроекты

В Госдуме хотят ввести федеральный стандарт шаурмы

Депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.
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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит специальное обращение в Министерство здравоохранения РФ о стандарте шаурмы, потому что в стране участились случаи отравления этим блюдом, передает РИА Новости.

Политик заявил, что в стране началась «эпидемия отравлений шаурмой».

Он отметил, что предлагал ранее разработать московский стандарт шаурмы, чтобы «люди не ели что попало».

«Роспотребнадзор медлит с ответом. Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества», — сообщил политик.

По его словам, стандарт должен быть федеральным.

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Комментарии

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  • Логотип IriEro
    IriEro 13 минут назад

    Ирина

    Когда коту делать нечего, он фаберже вылизывает.

    В общепите есть куча общих СанПинов, ещё бОльшая куча  технологических карт на каждое блюдо. А теперь будут на государственном уровне каждое блюдо снабжать ещё и федеральным стандартом? Чо одной шаурмой-то ограничиваться?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 10 минут назад

      Главный бухгалтер

      а кота-то за что так?

      • Логотип IriEro
        IriEro 9 минут назад

        Ирина

        А вдруг в шаурму попал неправильно вылизанный кот?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 5 минут назад

      Главный бухгалтер

      А теперь будут на государственном уровне каждое блюдо снабжать ещё и федеральным стандартом?

      наверное Ивлева привлекут! Он точно знает как какое блюдО выглядеть должно! и не допустит ни малейшего отклонения

  • Логотип Bopohac
    Bopohac 8 минут назад

    Джон Вокер

    Полумеры. Надо создавать госкомитет по шаурме. С перспективой преобразования в министерство. Мы должны быть первыми. 

    Межгалактический конгресс по шаурме впереди. 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 4 минуты назад

    Главный бухгалтер

    ээээхх..... а беляши так и останутся не стандартизированные ((((((((

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