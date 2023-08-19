В Госдуме хотят ввести федеральный стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит специальное обращение в Министерство здравоохранения РФ о стандарте шаурмы, потому что в стране участились случаи отравления этим блюдом, передает РИА Новости.
Политик заявил, что в стране началась «эпидемия отравлений шаурмой».
Он отметил, что предлагал ранее разработать московский стандарт шаурмы, чтобы «люди не ели что попало».
«Роспотребнадзор медлит с ответом. Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества», — сообщил политик.
По его словам, стандарт должен быть федеральным.
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Комментарии6
Ирина
Когда коту делать нечего, он фаберже вылизывает.
В общепите есть куча общих СанПинов, ещё бОльшая куча технологических карт на каждое блюдо. А теперь будут на государственном уровне каждое блюдо снабжать ещё и федеральным стандартом? Чо одной шаурмой-то ограничиваться?
Главный бухгалтер
а кота-то за что так?
Ирина
А вдруг в шаурму попал неправильно вылизанный кот?
Главный бухгалтер
наверное Ивлева привлекут! Он точно знает как какое блюдО выглядеть должно! и не допустит ни малейшего отклонения
Джон Вокер
Полумеры. Надо создавать госкомитет по шаурме. С перспективой преобразования в министерство. Мы должны быть первыми.
Межгалактический конгресс по шаурме впереди.
Главный бухгалтер
ээээхх..... а беляши так и останутся не стандартизированные ((((((((