🔥 Масштабная бухгалтерская «Клерк.Конференция» уже 12 сентября!

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки? Добро пожаловать на «Клерк.Конференцию»!
Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним все, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.
Встречайтесь с топовыми экспертами на «Клерк.Конференции», задавайте наболевшие вопросы и обсуждайте ключевые проблемы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии. Вас будут ждать:
Людмила Ганичева — аттестованный аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании, спикер и автор образовательных курсов.
Елена Васильева — аудитор, генеральный директор аудиторской компании, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированный специалист 1С.
Владислав Каминский — управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Не можете приехать в Краснодар? Не беда – примите участие онлайн! Трансляция будет доступна из любой точки мира. Вы сможете задавать вопросы в чате, а после окончания трансляции получите запись.
До 31 августа держим цену на билеты, а потом будем ее поднимать.
Сейчас участие офлайн стоит 2 500 рублей, с 1 сентября будет 18 200 рублей.
Цена на онлайн еще демократичнее – 1 000 рублей. В сентябре уже будет 9 600 рублей.
Бронируйте свое участие в «Клерк.Конференции» уже сейчас!
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