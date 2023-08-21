Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе

В этом месяце уведомление будет довольно скромное – всего на две строки. Там будут фигурировать:
НДФЛ, удержанный за период с 23.07.2023 по 22.08.2023;
страховые взносы за июль 2023.
Впрочем, если у вас в компании высокая зарплата, то по НДФЛ может быть две строки с разными КБК – для 13% и 15%.
Посредством ЕНП платят большинство платежей, установленных НК:
НДС;
НДФЛ;
налог на прибыль;
страховые взносы;
налог на имущество организаций (физлиц), земельный и транспортный налог;
акцизы;
водный налог;
налоги при спецрежимах: УСН и АУСН, ЕСХН, ПСН;
НДПИ;
налог на игорный бизнес;
торговый сбор;
налоги на спецрежиме при выполнении соглашений о разделе продукции;
налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
Разобраться с налогом на прибыль, НДС И ндфл поможет наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».
Вы разберетесь в деталях налогового учета и отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:
практический навык работы с отчетностью;
актуальные знания;
экспертную поддержку.
Комментарии