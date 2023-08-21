Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе

Приближается срок сдачи очередного уведомления по ЕНП. Сдать его надо до 25 августа.

В этом месяце уведомление будет довольно скромное – всего на две строки. Там будут фигурировать:

НДФЛ, удержанный за период с 23.07.2023 по 22.08.2023;

страховые взносы за июль 2023.

Впрочем, если у вас в компании высокая зарплата, то по НДФЛ может быть две строки с разными КБК – для 13% и 15%.

Посредством ЕНП платят большинство платежей, установленных НК:

НДС;

НДФЛ;

налог на прибыль;

страховые взносы;

налог на имущество организаций (физлиц), земельный и транспортный налог;

акцизы;

водный налог;

налоги при спецрежимах: УСН и АУСН, ЕСХН, ПСН;

НДПИ;

налог на игорный бизнес;

торговый сбор;

налоги на спецрежиме при выполнении соглашений о разделе продукции;

налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

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