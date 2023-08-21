Власти не поддержали идею запретительных пошлин для импортных БАДов

Правительство не поддержало идеи заградительных пошлин для импортных БАД из «недружественных» стран или запрета на их импорт.

Ввести заградительные пошлины 220% на импорт БАДов из недружественных стран предлагал Национальный союз защиты прав потребителей. Власти эту меру не поддержали — эксперты считают, что она может негативно отразиться на потребителе, пишет РБК.

Отечественные производители БАД также предлагали ввести ставки соответствующих пошлин чуть меньшего размера — 50-70%. Но это предложение, как и инициативы НСЗПП, не получили поддержку.

Напомним, в 2014 году Россия ввела эмбарго на ввоз пищевых продуктов и сельхозсырья из «недружественных» стран. Однако, БАДы под этот запрет не попали.

Хотите стать крутым руководителем или повысить уровень своей значимости в компании? Пройдите 17 августа — 24 августа Тренингобучающая программа для руководителей, финансовых и технических директоров, главных бухгалтеров и пр.

Спикер программы Вера Ильина, бизнес-тренер Эксперт в области результативного управления, влияния в коммуникациях, переговорах в продажах, публичных выступлениях, оценке персонала, продажах luxury и др. Обсудит с вами темы для трансформации, обучения и развития:

Публичное поведение как дар.

Эффективная коммуникация на 3-х иерархических уровнях, влияние, устойчивость в конфликте.

Стрессустойчивость, антихрупкость.

Где проходит мероприятие: Москва, Земляной Вал, 68/18, oф. стр. 3.

Дата: 17 августа — 24 августа. Время: c 10:00 до 17:00 по МСК c 10:00 до 17:00 Москва.

Записаться на тренинг