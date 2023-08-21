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Налоги, взносы, пошлины

Власти не поддержали идею запретительных пошлин для импортных БАДов

Правительство не поддержало идеи заградительных пошлин для импортных БАД из «недружественных» стран или запрета на их импорт.
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Ввести заградительные пошлины 220% на импорт БАДов из недружественных стран предлагал Национальный союз защиты прав потребителей. Власти эту меру не поддержали — эксперты считают, что она может негативно отразиться на потребителе, пишет РБК.

Отечественные производители БАД также предлагали ввести ставки соответствующих пошлин чуть меньшего размера — 50-70%. Но это предложение, как и инициативы НСЗПП, не получили поддержку. 

Напомним, в 2014 году Россия ввела эмбарго на ввоз пищевых продуктов и сельхозсырья из «недружественных» стран. Однако, БАДы под этот запрет не попали.

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Комментарии

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