Как формировать чек ККТ при продаже техники по программе «трейд-ин»

Как это провести через ККТ, на примере рассказала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.
Вопрос задали в разделе «Клерк.Консультации».
При продаже нужно сформировать один чек с признаком расчета «Приход» с указанием полной стоимости продаваемой техники.
Стоимость сдаваемой старой техники отображается как «сумма по чеку встречным предоставлением», а доплата отражается как «сумма по чеку наличными/безналичными» в зависимости от способа внесения средств.
Пример
Цена нового телефона 10 000 руб. Покупатель сдает старый за 3000 руб., остаток вносит наличными. Продавец формирует чек.
Реквизит
Значение
Признак расчета
Приход
Название товара
Телефон Samsung
Цена
10 000.00
Итого
10 000.00
Встречным предоставлением
3 000.00
Наличными
7 000.00
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