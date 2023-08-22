Как формировать чек ККТ при продаже техники по программе «трейд-ин»

Что должен уметь финансовый директор? 5 основных функций

Есть два типа финансовых директоров. Первый должен уметь привлекать деньги в компанию, понимать, как работают банки и что им нужно, и главное — уметь договариваться. Такой финансовый директор необходим молодым компаниям в стадии быстрого роста.