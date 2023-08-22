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Как формировать чек ККТ при продаже техники по программе «трейд-ин»

При продаже техники по программе «трейд-ин» часть стоимости товара оплачивается не деньгами, а другим товаром, поэтому такой расчет относится к иному встречному предоставлению.
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Как это провести через ККТ, на примере рассказала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Вопрос задали в разделе «Клерк.Консультации».

При продаже нужно сформировать один чек с признаком расчета «Приход» с указанием полной стоимости продаваемой техники.

Стоимость сдаваемой старой техники отображается как «сумма по чеку встречным предоставлением», а доплата отражается как «сумма по чеку наличными/безналичными» в зависимости от способа внесения средств.

Пример

Цена нового телефона 10 000 руб. Покупатель сдает старый за 3000 руб., остаток вносит наличными. Продавец формирует чек.

Реквизит

Значение

Признак расчета

Приход

Название товара

Телефон Samsung

Цена

10 000.00

Итого

10 000.00

Встречным предоставлением

3 000.00

Наличными

7 000.00

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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