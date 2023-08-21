С сентября Райффайзенбанк будет брать комиссию 50% за входящие переводы в долларах

С 1 сентября 2023 года Райффайзенбанк вводит комиссию за получение денежных переводов в долларах. Об этом сказано в телеграм-канале банка.
За входящий перевод Райффайзенбанк удержит 50% суммы перевода, но минимум 1 тыс. долларов.
Мы вынуждены ограничить количество входящих переводов в долларах США из-за изменений рыночных условий, — говорится в сообщении.
Новые условия действуют на все входящие переводы в долларах, зачисляемые на счета физлиц, юрлиц и ИП.
Комиссию не будут брать с зачислений зарплаты в долларах, есть у работодателя открыт в банке зарплатный проект.
Недавно мы писали, что Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц.
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