С сентября Райффайзенбанк будет брать комиссию 50% за входящие переводы в долларах

Минимальный размер комиссионных будет 1 тысяча долларов, а максимальный – 10 тысяч долларов.

С 1 сентября 2023 года Райффайзенбанк вводит комиссию за получение денежных переводов в долларах. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

За входящий перевод Райффайзенбанк удержит 50% суммы перевода, но минимум 1 тыс. долларов.

Мы вынуждены ограничить количество входящих переводов в долларах США из-за изменений рыночных условий, — говорится в сообщении.

Новые условия действуют на все входящие переводы в долларах, зачисляемые на счета физлиц, юрлиц и ИП.

Комиссию не будут брать с зачислений зарплаты в долларах, есть у работодателя открыт в банке зарплатный проект.

Недавно мы писали, что Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц.

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