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Банки

Клиенты Райффайзенбанка не смогут продать наличные доллары и евро

Банк временно приостановил прием валюты у своих розничных клиентов-физлиц.
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С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк приостанавливает прием и покупку наличных долларов и евро у розничных клиентов. Об этом сказано на сайте банка.

Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность, — сказано в сообщении.

В банке по-прежнему доступны валютные переводы и конвертация рублей в доллары и евро. Сделать это можно в мобильном приложении и онлайн-банке. Рубли принимают в банкоматах и в кассах отделений.

Кроме того, с 1 августа вырастет комиссия за внесение наличных на рублевые счета. При пополнении до 200 тыс. рублей банк заберет 1%, минимум 300 рублей. Если внести больше денег, то комиссии не будет.

При пополнении валютного счета комиссия не берется, конвертация проходит по внутреннему курсу Райффайзенбанка.

Комментарии

2
  • Логотип blaster42
    blaster42 27.07.23, 06:56

    Goga Basishvili

    А у чужих клиентов принимает? И что мешает клиентам Райффайзена продать свою наличную валюту другому банку?

  • Логотип a.klimenko
    a.klimenko 27.07.23, 08:00

    Бух

    Да кто ж сейчас их продаёт-то? Отдавать баксы за деревянные? Валюту сейчас покупать надо!

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