Клиенты Райффайзенбанка не смогут продать наличные доллары и евро

С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк приостанавливает прием и покупку наличных долларов и евро у розничных клиентов. Об этом сказано на сайте банка.
Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность, — сказано в сообщении.
В банке по-прежнему доступны валютные переводы и конвертация рублей в доллары и евро. Сделать это можно в мобильном приложении и онлайн-банке. Рубли принимают в банкоматах и в кассах отделений.
Кроме того, с 1 августа вырастет комиссия за внесение наличных на рублевые счета. При пополнении до 200 тыс. рублей банк заберет 1%, минимум 300 рублей. Если внести больше денег, то комиссии не будет.
При пополнении валютного счета комиссия не берется, конвертация проходит по внутреннему курсу Райффайзенбанка.
Комментарии2
Goga Basishvili
А у чужих клиентов принимает? И что мешает клиентам Райффайзена продать свою наличную валюту другому банку?
Бух
Да кто ж сейчас их продаёт-то? Отдавать баксы за деревянные? Валюту сейчас покупать надо!