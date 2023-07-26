Клиенты Райффайзенбанка не смогут продать наличные доллары и евро

С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк приостанавливает прием и покупку наличных долларов и евро у розничных клиентов. Об этом сказано на сайте банка.

Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность, — сказано в сообщении.

В банке по-прежнему доступны валютные переводы и конвертация рублей в доллары и евро. Сделать это можно в мобильном приложении и онлайн-банке. Рубли принимают в банкоматах и в кассах отделений.

Кроме того, с 1 августа вырастет комиссия за внесение наличных на рублевые счета. При пополнении до 200 тыс. рублей банк заберет 1%, минимум 300 рублей. Если внести больше денег, то комиссии не будет.

При пополнении валютного счета комиссия не берется, конвертация проходит по внутреннему курсу Райффайзенбанка.