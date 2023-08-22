Радиоэлектронные компании платят пониженные взносы

Разъяснение по этой теме дал Минфин в письмах от 27.06.2023 № 03-15-05/59430, от 10.07.2023 № 03-03-06/1/64153.
Какие доходы включаются в 70-процентную долю, сказано в пункте 1.16 статьи 284 НК.
В частности, туда входят доходы от реализации электронной компонентной базы (электронных модулей), произведенной на основе собственных разработок или разработок лица, входящего в одну группу лиц с данной организацией.
Ранее о льготах для радиоэлектронных компаний мы рассказывали здесь и здесь.
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