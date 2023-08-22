По арендной недвижимости базу для налога на имущество считают по нормам ФСБУ 25/2018

Если налоговая база по налогу на имущество на недвижимость идет по среднегодовой стоимости (не по кадастровой), то нужно определить остаточную стоимость ОС. Для этого применяют правила бухгалтерского, а не налогового учета.

Если имущество передано в аренду (а том числе, в лизинг), оно подлежит налогообложению у арендодателя (лизингодателя).

Такой порядок применяется вне зависимости от учета объекта аренды в качестве ОС или в качестве других активов.

При этом для объектов учета, переданных в аренду, надо применять нормы ФСБУ 25/2018.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.07.2023 № БС-3-21/9742@.

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