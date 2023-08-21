🚩 Гарантированный 2-недельный отпуск для бухгалтера требуют прописать в Налоговом кодексе

Поэтому прямо в НК РФ следует прописать норму о том, что как минимум один раз в год бухгалтер может отлучиться с работы на 14 дней, и в это время налоговые требования поступать не будет.
Такое предложение опубликовано на сайте РОИ.
Происходить все будет так: компания заранее уведомляет ИФНС об отпуске главбуха или иного лица, отвечающего за взаимодействие с налоговиками. На основании этого уведомления в автоматизированную систему, рассылающую требования налогоплательщикам, можно внести блок, который делает недоступным отправку требования в указанный период.
Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. голосов.
Автор инициативы ранее уже направляла такое предложение в ФНС, Минфин, Правительство и на прямую линию Президенту.
Но в итоге в Минфине лишь предложили иметь в компании двух специалистов уровня главбуха, чтобы пока один отдыхает, второй отвечал на требования.
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Комментарии2
Главный бухгалтер
"Но в итоге в Минфине лишь предложили иметь в компании двух специалистов уровня главбуха, чтобы пока один отдыхает, второй отвечал на требования." - почему не трех?! Вдруг, оставшийся, заболеет или еще с ним что приключится?
Только я бы остальных двух специалистов уровня главбуха содержала за счет Минфина. За свои предложения нужно отвечать. 😁
Ирина
Да уж. Такой отпуск не помешал бы.
А может у них там в Минфине два специалиста уровня министра? Отсюда и такое предложение? Просто про одного мы знаем, он на виду, а второй такой "серый кардинал".