🚩 Гарантированный 2-недельный отпуск для бухгалтера требуют прописать в Налоговом кодексе

По нормам ТК бухгалтерам, как и всем остальным сотрудникам, положен отпуск. Но нормы НК фактически сводят на нет это право.

Поэтому прямо в НК РФ следует прописать норму о том, что как минимум один раз в год бухгалтер может отлучиться с работы на 14 дней, и в это время налоговые требования поступать не будет.

Такое предложение опубликовано на сайте РОИ.

Происходить все будет так: компания заранее уведомляет ИФНС об отпуске главбуха или иного лица, отвечающего за взаимодействие с налоговиками. На основании этого уведомления в автоматизированную систему, рассылающую требования налогоплательщикам, можно внести блок, который делает недоступным отправку требования в указанный период.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. голосов.

Автор инициативы ранее уже направляла такое предложение в ФНС, Минфин, Правительство и на прямую линию Президенту.

Но в итоге в Минфине лишь предложили иметь в компании двух специалистов уровня главбуха, чтобы пока один отдыхает, второй отвечал на требования.