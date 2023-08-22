Бренд одежды Uniqlo полностью ушел из России

Японская компания расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам.

Ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для собственных магазинов в России. Об этом пишут «Ведомости».

Торговые площади уже заняли другие бренды. Например, в ТЦ «Атриуме» и «Европолисе» на месте японского магазина открылся Lime. В «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и на Новом Арбате — Gloria Jeans, в «Авиапарках» и «Мегах» — Just Clothes.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько рассказала, что Uniqlo не арендует помещения с 1 июня 2023 года.

Компания разорвала контракты со штрафными санкциями, а уволенному персоналу выплатила по 11 окладов. Японские менеджеры отправились работать в другие страны.

В 2022 году компания Uniqlo закрыла розничные магазины из-за чего выручка упала с 26,9 млрд до 12 млрд рублей. Вместо прибыли ритейлер зафиксировал убыток в размере 10,7 млрд рублей.

Сейчас ООО «Юникло рус» прекратило деятельность, однако ликвидировать организацию пока не собираются. Эксперты издания считают, что компания все же собирается возобновить бизнес. Кроме того, коллекции бренда продаются на некоторых маркетплейсах.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что из-за удорожания товаров ни один селлер не будет закупать все линейки одежды Uniqlo.