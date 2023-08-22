В марте 2024 года запретят вейпы с пищевыми добавками

Торговые сети просят переходные 12 месяцев, чтобы распродать остатки устройств с ароматизаторами.

С 1 марта 2024 года правительство запретить продавать вейпы с ароматизаторами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Минздрава.

В список добавок, с которыми вейпы будет нельзя продавать, входят пищевые ароматизаторы: фрукты, овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица и подсластители (патока, мел, стевия, кленовый сироп).

Также в перечень попали популярные добавки, которые повышают энергию, умственную и физическую активность (кофеин, таурин, гуарана).

Вейпы запретят продавать и с добавлением витаминов С, Е и аминокислот.

По мнению Минздрава, продавцы вейпов продвигают свой товар как безопасную, вкусную и бездымную альтернативу обычным сигаретам. Это делает такую продукцию популярной среди несовершеннолетних. У них развивается привычка и повышается риск курения табака в будущем.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против запрета использовать в вейпах пищевые добавки и солевой никотин.

Фактически это приведет к запрету оборота вейпов, поскольку ароматизаторы являются их неотъемлемой частью, их используют при производстве 100% жидкостей для электронных систем доставки никотина (вейпов), — сказали в АКРОТ.

Кроме того, запрет коснется и 4,5 млн совершеннолетних покупателей, чье здоровье могут подорвать фальсифицированные вейпы, если «возможность легального обращения продукции будет остановлена».

Торговые сети настаивают, чтобы им предоставили переходный период в 12 месяцев с момента опубликования списка запрещенных добавок. Так компании смогут распродать запасы и избежать убытков.

В апреле 2023 года власти ввели запрет на онлайн-продажу никотиновых и безникотиновых вейпов.

Магазинам больше нельзя открыто выкладывать вейпы на прилавок, а также на электронные сигареты установили минимальные цены.