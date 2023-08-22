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Банки

Банки заработали почти 100 млрд рублей на падении курса рубля

28% чистой прибыли кредитных организаций пришлось на валютную переоценку.
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В июле 2023 года валютная переоценка принесла банковскому сектору больше четверти чистой прибыли. На ослаблении рубля кредитные организации заработали 93 млрд рублей. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Чистая прибыль банков за июль составила 327 млрд рублей, из них 28% организации заработали на валютной переоценке. Она возникает, когда валютные активы банка превышают пассивы, а у кредитной организации появляется длинная открытая валютная позиция (ОВП).

Как и ранее, доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности. С начала года сектор заработал 2 трлн рублей, — говорится на сайте ЦБ.

На 1 июля 236 банков имели длинную ОВП на сумму 888,5 млрд рублей. На таких участников финансового рынка приходится 60,8% активов сектора.

Организации с короткой валютной позицией занимают на рынке меньшую долю, но их величина выросла с 19,3 млрд рублей в начале года до 158,6 млрд рублей в июле.

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Банки заработали на корпоративном кредитовании на 2,1% больше, или 1,4 трлн рублей. Бизнес стремился успеть взять кредиты в рамках ранее одобренных лимитов и не попасть под рост ставок.

В июле ипотечное кредитование выросло на 2,5%.

Депозиты компаний выросли на 349 млрд рублей (0,7%), а вклады физических лиц прибавили 1,1% или 351 млрд рублей.

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