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НДС

Включать в базу по НДС сумму возмещения убытков, связанных с ухудшением земли, не нужно

Минфин разъяснил, должен ли арендатор участка включать в базу по НДС сумму возмещения убытков, полученную от субарендатора, по вине которого качество земель ухудшилось.
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Минфин в своем письме от 22.06.2023 № 03-07-11/57966 разъяснил, что в базу по НДС необходимо включать денежные средства, связанные с оплатой реализованных работ (ст. 146 НК).

Порядок заключения соглашения о возмещении убытков, связанных с ухудшением земель, условия такого соглашения и порядок возмещения убытков установлены постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 59.

Соглашение о возмещении убытков, связанных с ухудшением земель, заключенное арендатором и субарендатором, не должно рассматриваться как соглашение, связанное с реализацией работ или услуг. Это значит, что сумма возмещения убытков, полученная арендатором от субарендатора по такому соглашению, в базу по НДС не включается.

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