Малый и средний бизнес может до 1 сентября оформить льготный лизинг на иностранное оборудование

По ставке 8% можно получить зарубежное оборудование до сентября, а российское — взять в лизинг под 6% в течение всей осени.

Компании МСП могут получить лизинг на иностранное оборудование до 1 сентября по льготной ставке 8%. Об этом сказано в телеграм-канале главы Корпорации МСП Александра Исаевича.

Он напомнил, что после повышения ключевой ставки выросли и ставки по кредитным программам, в том числе и для лизинга промышленного оборудования.

Если у вас есть необходимость в лизинге оборудования под ваши производства, рекомендую брать его сейчас, — написал Александр Исаевич.

Российское оборудование по сниженной ставке 6% можно взять в лизинг в течение всей осени.

15 августа 2023 года ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12%.

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