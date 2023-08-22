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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес может до 1 сентября оформить льготный лизинг на иностранное оборудование

По ставке 8% можно получить зарубежное оборудование до сентября, а российское — взять в лизинг под 6% в течение всей осени.
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Компании МСП могут получить лизинг на иностранное оборудование до 1 сентября по льготной ставке 8%. Об этом сказано в телеграм-канале главы Корпорации МСП Александра Исаевича.

Он напомнил, что после повышения ключевой ставки выросли и ставки по кредитным программам, в том числе и для лизинга промышленного оборудования.

Если у вас есть необходимость в лизинге оборудования под ваши производства, рекомендую брать его сейчас, — написал Александр Исаевич.

Российское оборудование по сниженной ставке 6% можно взять в лизинг в течение всей осени.

15 августа 2023 года ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12%.

Зачастую, чтобы бизнесу получить финансирование, нужно обратиться за гарантией. Читайте подробнее о том, как пошагово получить банковскую гарантию.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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