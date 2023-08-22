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Счета-фактуры

Агент должен перевыставлять каждый полученный счет-фактуру каждому принципалу

Если агент приобретает товары или услуги для нескольких принципалов, то при получении счета-фактуры от поставщика он должен выставлять несколько счетов-фактур для принципалов. То есть, один общий счет-фактуру на разделить на несколько отдельных.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 20.06.2023 № 03-07-09/57075.

Ситуация такая: Управляющая компания заключила агентские договоры с собственниками нежилых помещений (принципалами). Ресурсные организации (РСО) выставляют док4ументы на УК, а УК как агент перевыставляет их принципалам.

В этом случае в перевыставленных счетах-фактурах в качестве продавца будет указана РСО.

Агент должен занести выставленные счета-фактуры в журнал регистрации.

Таким образом, агенты, приобретающие товары (работы, услуги) от своего имени для двух и более принципалов, счета-фактуры для принципалов составляют на основании каждого счета-фактуры, выставленного продавцами в доле, предъявленной каждому принципалу.

Такие перевыставленные счета-фактуры являются документом, по которому принципал может принять на вычет НДС.

Комментарии

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