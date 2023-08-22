Агент должен перевыставлять каждый полученный счет-фактуру каждому принципалу

Разъяснение дает Минфин в письме от 20.06.2023 № 03-07-09/57075.
Ситуация такая: Управляющая компания заключила агентские договоры с собственниками нежилых помещений (принципалами). Ресурсные организации (РСО) выставляют док4ументы на УК, а УК как агент перевыставляет их принципалам.
В этом случае в перевыставленных счетах-фактурах в качестве продавца будет указана РСО.
Агент должен занести выставленные счета-фактуры в журнал регистрации.
Таким образом, агенты, приобретающие товары (работы, услуги) от своего имени для двух и более принципалов, счета-фактуры для принципалов составляют на основании каждого счета-фактуры, выставленного продавцами в доле, предъявленной каждому принципалу.
Такие перевыставленные счета-фактуры являются документом, по которому принципал может принять на вычет НДС.
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