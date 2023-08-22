Глава Банка БРИКС объяснила приостановку операций в России

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф прокомментировала вынужденную приостановку операций в России, заявив, что «нельзя отрицать существование международной финансовой системы… Приходится жить с этим», пишут РИА Новости.
Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в Росси», которая является членом альянса, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы.
Сегодня, 22 августа, в ЮАР стартует саммит БРИКС, он продлится до 24 августа. От России на мероприятие приехал Сергей Лавров. Будут обсуждать повышение роли нацвалют во взаимных расчетах, а также укрепление потенциала Нового банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС.
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