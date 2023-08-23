🎓 Вебинар: Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности. Уже сегодня в 15:00 мск!

Сейчас в Интернете много информации о якобы выгодных налоговых схемах по НДС, некоторые из них — проповедуются известными налоговыми консультантами на семинарах. Их представляют как волшебные таблетки и ноу-хау. А на деле часть из них — не только не волшебные, но и более того — опасные!
На вебинаре разберем:
почему НДС самый не оптимизируемый налог;
как ФНС эффективно борется с оптимизацией НДС;
разоблачение «волшебных» схем от «налоговых копперфильдов»;
самые частые схемы по НДС и их побочные эффекты;
какие механизмы оптимизации НДС все же могут работать.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск.
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