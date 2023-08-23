🎓 Вебинар: Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности. Уже сегодня в 15:00 мск!

Существуют много налоговых схем по НДС, которыми пользуются предприниматели. Налоговым инспекторам они тоже известны и они их прекрасно находят.

Сейчас в Интернете много информации о якобы выгодных налоговых схемах по НДС, некоторые из них — проповедуются известными налоговыми консультантами на семинарах. Их представляют как волшебные таблетки и ноу-хау. А на деле часть из них — не только не волшебные, но и более того — опасные!

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На вебинаре разберем:

почему НДС самый не оптимизируемый налог; как ФНС эффективно борется с оптимизацией НДС; разоблачение «волшебных» схем от «налоговых копперфильдов»; самые частые схемы по НДС и их побочные эффекты; какие механизмы оптимизации НДС все же могут работать.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск.