НДС

🎓 Вебинар: Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности. Уже сегодня в 15:00 мск!

Существуют много налоговых схем по НДС, которыми пользуются предприниматели. Налоговым инспекторам они тоже известны и они их прекрасно находят.
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Сейчас в Интернете много информации о якобы выгодных налоговых схемах по НДС, некоторые из них — проповедуются известными налоговыми консультантами на семинарах. Их представляют как волшебные таблетки и ноу-хау. А на деле часть из них — не только не волшебные, но и более того — опасные!

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На вебинаре разберем:

  1. почему НДС самый не оптимизируемый налог;

  2. как ФНС эффективно борется с оптимизацией НДС;

  3. разоблачение «волшебных» схем от «налоговых копперфильдов»;

  4. самые частые схемы по НДС и их побочные эффекты;

  5. какие механизмы оптимизации НДС все же могут работать.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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