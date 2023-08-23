👨‍🏫 Вебинар: Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок. 5 сентября в 11:00 мск

Электронный документооборот в сфере грузоперевозок для многих отраслей станет обязательным уже в 2024 году. Как это все работает? Как подготовиться? Какие нюансы учесть участникам грузоперевозок, и отдельно — предпринимателю, бухгалтеру, водителю?
Раскроем на вебинаре:
как пользоваться функционалом сервиса ЭПД (проведем live-демонстрацию интерфейса и особенностей работы)
как перейти на электронный обмен путевыми листами и ускорить процессы (покажем, как работает)
каковы особенности дистанционных медосмотров водителей: телемедицина как неотделимая часть электронных путевых листов
Вебинар будет особенно полезен компаниям, у которых есть собственный автопарк (коммерческий, служебный или общественный транспорт).
Ждем Вас на вебинаре 5 сентября в 11:00 мск!
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