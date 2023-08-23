Образовательные услуги по охране труда не облагаются НДС, если у компании есть лицензия

НДС образовательные услуги в одних случаях облагаются, в других – не облагаются, что зависит от ряда факторов, связанных с оказанием услуг.

По мнению Минфина России письмо от 11.07.2023 № 03-07-11/64513 все зависит от того имеет ли организация образовательную лицензию. Если такая лицензия есть и ей предусмотрено обучение охране труда, то такие услуги освобождаются от НДС согласно статье 149 НК.

Если у организации нет лицензии, в соответствии с которой она может оказывать образовательные услуги по охране труда, то соответствующие услуги должны облагаться НДС. Также облагаются НДС консультационные услуги в сфере охраны труда.

Разобраться со всеми нюансами уплаты НДС поможетнаш курс повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

Поможем разобраться с новыми правилами по НДС и заполнением деклараций. А после курса выдадим удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Купить курс