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Налог на прибыль

Суммы процентов по выданным займам включаются во внереализационные доходы

Сумма выданного займа другой компании не учитывается в расходах по налогу на прибыль.
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Если компания выдала займ другому юрлицу, то показывать в Листе 5 декларации по налогу на прибыль этот займ не нужно. Лист 05 предназначен для отражения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Суммы процентов по выданным займам включаются во внереализационные доходы (п. 6 ст. 250 НК) и отражаются в строке 100 Приложения № 1 к листу 02 (п. 6.3 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

А у заемщика проценты по займам учитываются в составе внереализационных расходов (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК) в декларации отражаются в строке 200 Приложения № 2 к листу 02 и выделяются в строке 201.

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Комментарии

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