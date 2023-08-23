Ведение бизнеса

Репер Тимати хочет выкупить российскую сеть пиццерий Domino`s

Вместе с партнерами Тимур Юнусов собирается перезапустить сеть Domino's Pizza в России.
16

Артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский, которые перезапустили сеть кофеен Starbucks, собираются купить российский бизнес Domino's Pizza. Об этом пишет «Коммерсант».

Стоимость сделки оценивается в 1,5 млрд рублей, но из-за высокой долговой нагрузки покупатели могут получить скидку в 50%. Этот дисконт также предусмотрен при сделках с иностранными компаниями.

В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом, — сообщил Тимати.

Недавно мы писали, что Domino's Pizza инициировала банкротство своего бизнеса в России.

В 2022 году предприниматели в партнерстве с компанией сенатора Арсена Канокова «Синдика» приобрели российские активы сети Starbucks за 500 млн рублей. После чего кофейни стали называться Stars Coffee.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что бизнесменам вряд ли удастся повторить успех перезапуска Starbucks в сегменте пиццерий. На этом рынке очень высокая конкуренция, особенно с компанией «Додо Пицца», которая занимает на рынке лидирующее положение.

Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!


Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн. 


Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире. 


До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены! 


Купить билет


Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу

    Разберем, как правильно считать рентабельность оборотных активов (ROA) и чем этот показатель важен для руководителя и бухгалтера.

    Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу
    16
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы

    Организации и ИП при осуществлении расчётов обязаны использовать ККТ и формировать фискальные документы. К таким документам относится, в том числе и отчёт о закрытии смены. Разберём, когда и как нужно сформировать этот документ, сколько может длиться смена, и есть ли ответственность за пропуск срока формирования отчёта о её закрытии.

    Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы
    331
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Заключаем долгосрочный договор аренды. На что обратить внимание?

    В статье об основных особенностях заключения долгосрочного договора аренды, а также основные (наиболее чувствительные) пункты / разделы такого договора, требующие особого внимания сторон.

    Заключаем долгосрочный договор аренды. На что обратить внимание?
    36
    Логотип ЯЗАНЯТ
    ЯЗАНЯТ
    Самозанятые

    Как платформенная занятость защищает от риска переквалификации договора ГПХ в трудовой

    Переквалификация отношений в трудовые — главный риск сотрудничества с внештатными исполнителями. Разберем, как платформенная занятость защищает заказчиков от этого риска, и какие еще преимущества она имеет. 

    Как платформенная занятость защищает от риска переквалификации договора ГПХ в трудовой
    85
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Как защитить бизнес на маркетплейсах: спасаем уникальный товар от копирования

    Иногда зарегистрированного бренда оказывается недостаточно, чтобы бороться с копированием товаров на онлайн-площадках. Товарный знак защищает бизнес целиком, а не конкретную разработку. Но есть способы защитить отдельно взятый товар. Поговорим о них.

    Как защитить бизнес на маркетплейсах: спасаем уникальный товар от копирования
    53
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Электронный документооборот в 1С: как внедрить и настроить

    1С-ЭДО — мощный инструмент, который позволяет перевести бухгалтерию в цифровой формат и ускорить процессы работы с УПД, счетами-фактурами, ТОРГ-12 и прочими документами. Сейчас он является важным и необходимым сервисом, которым пользуются большинство организаций. Андрей Суслин, руководитель проектов по внедрению 1С компании Сабкон АйТи, автор-эксперт программы «Эксперт 1С» в школе Action Digital School рассказал, как пошагово внедрить и настроить ЭДО на платформе 1С. 

    Электронный документооборот в 1С: как внедрить и настроить
    54
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Экономика России

    Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

    Сегодня состоялось заседание Совета по стратегическому развитию, где присутствовали В.Путин, члены Правительства и субъектов РФ, общественные и деловые объединения.

    Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира
    10
    240
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Депрессия и мозг. Как сохранить здоровый мозг бухгалтерам?

    Депрессия — это психическое расстройство, когда мы наблюдаем пониженное настроение, потерю интереса к жизни, усталость и пессимизм. Более подробно об этом рассказывает психиатр DocMed Антон Рагузин.

    Депрессия и мозг. Как сохранить здоровый мозг бухгалтерам?
    78
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Первичные документы

    Путевой лист. Изменения с 1 сентября 2023 года

    С 1 сентября 2023 года изменяется состав сведений, необходимых для включения в путевой лист, а также порядок оформления путевого листа. Рассказываем обо всех грядущих изменениях.

    Путевой лист. Изменения с 1 сентября 2023 года
    790
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB

    Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?

    Учет общедомовых приборов учета является важным элементом эффективного управления многоквартирными домами. Ведение такого учета позволяет не только контролировать расходы на коммунальные услуги, но и оптимизировать процессы потребления ресурсов. Систематизация и автоматизация этой работы осуществляется с помощью программы «1С:Диспетчерская ЖКХ».

    Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?
    26
    Читать еще