Репер Тимати хочет выкупить российскую сеть пиццерий Domino`s

Артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский, которые перезапустили сеть кофеен Starbucks, собираются купить российский бизнес Domino's Pizza. Об этом пишет «Коммерсант».
Стоимость сделки оценивается в 1,5 млрд рублей, но из-за высокой долговой нагрузки покупатели могут получить скидку в 50%. Этот дисконт также предусмотрен при сделках с иностранными компаниями.
В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом, — сообщил Тимати.
Недавно мы писали, что Domino's Pizza инициировала банкротство своего бизнеса в России.
В 2022 году предприниматели в партнерстве с компанией сенатора Арсена Канокова «Синдика» приобрели российские активы сети Starbucks за 500 млн рублей. После чего кофейни стали называться Stars Coffee.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что бизнесменам вряд ли удастся повторить успех перезапуска Starbucks в сегменте пиццерий. На этом рынке очень высокая конкуренция, особенно с компанией «Додо Пицца», которая занимает на рынке лидирующее положение.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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