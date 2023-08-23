Репер Тимати хочет выкупить российскую сеть пиццерий Domino`s

Артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский, которые перезапустили сеть кофеен Starbucks, собираются купить российский бизнес Domino's Pizza. Об этом пишет «Коммерсант».

Стоимость сделки оценивается в 1,5 млрд рублей, но из-за высокой долговой нагрузки покупатели могут получить скидку в 50%. Этот дисконт также предусмотрен при сделках с иностранными компаниями.

В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом, — сообщил Тимати.

Недавно мы писали, что Domino's Pizza инициировала банкротство своего бизнеса в России.

В 2022 году предприниматели в партнерстве с компанией сенатора Арсена Канокова «Синдика» приобрели российские активы сети Starbucks за 500 млн рублей. После чего кофейни стали называться Stars Coffee.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что бизнесменам вряд ли удастся повторить успех перезапуска Starbucks в сегменте пиццерий. На этом рынке очень высокая конкуренция, особенно с компанией «Додо Пицца», которая занимает на рынке лидирующее положение.