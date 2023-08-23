«Норникель» хочет сохранить прямые выплаты по еврооблигациям и проводит опрос держателей ценных бумаг

До 29 августа держатели евробондов с погашением в 2025-2026 годах могут проголосовать за сохранение текущего способа денежных выплат или отказаться от предложения компании.

С 23 по 29 августа 2023 года «Норильский никель» проведет опрос держателей еврооблигаций о возможности сохранения прямых денежных выплат. Об этом сказано на сайте компании.

Опрашивать будут держателей евробондов на сумму 500 млн долларов с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55%, а также тех, у кого есть еврооблигации на такую же сумму с погашением в 2026 году и со ставкой 2,8% годовых

[«Норникель»] сообщает о начале проведения опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 22 августа 2023 держателями Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу сохранения текущего способа исполнения Заемщиком обязательств перед держателями Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат, — говорится в сообщении.

Если держатели еврооблигаций не согласны с сохранением текущего способа выплат, то они могут направить информационное сообщение в компанию, а также приложить все необходимые документы.

Тем, кто согласен с условиями выплат, не нужно совершать никаких активных действий.

Опрос завершится 29 августа 2023 года.