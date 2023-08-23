Ozon во втором квартале получил убыток в размере 13,1 млрд рублей

Маркетплейс Ozon опубликовал финансовые неаудированные результаты за второй квартал 2023 года. Об этом сказано на сайте компании.

Убыток за период составил 13,2 млрд рублей, тогда как во втором квартале 2022 года компания получила убыток в размере 7,2 млрд рублей. Представители Ozon объясняют это неблагоприятным эффектом от курсовых разниц, а также ростом финансовых расходов.

Оборот продаж вырос на 118% год к году, до 373 млрд рублей. Продажи селлеров на маркеплейсе увеличились в 2,4 раза год к году, их доля в обороте Ozon достигла 82,6%.

Выручка компании выросла на 61% и превысила 94 млрд рублей. Доходы от оказания услуг составили — 57 млрд рублей, а от рекламной платформы — 14,9 млрд рублей. На прямых продажах маркетплейс заработал больше 37 млрд рублей.

Наша стратегия развития показывает результат уже сегодня: мы ускорили темпы роста GMV, частота покупок выросла в 1,5 раза, база клиентов продолжает расти. Поэтому мы продолжим инвестировать в развитие и в третьем квартале, держа в фокусе эффективность всех операций, — сказал Игорь Герасимов, финансовый директор Ozon.

Скорректированный EBITDA снизился на 67%, до 62 млн рублей.