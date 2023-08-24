Личные финансы

Банки стали открывать школьникам счета без разрешения родителей

Подростки могут заводить банковские карты, но только с письменного согласия родителей. Но банки игнорируют это требование, ведь за нарушение нет никаких штрафов.
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Кредитные организации оформляют банковские карты несовершеннолетним с 14 лет без согласия родителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект Народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков».

Правозащитники написали письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, где описали случаи оформлений банковских карт несовершеннолетним без разрешения родителей.

ОНФ предлагает ЦБ самому проверить кредитные организации, установить для нарушителей штрафы и создать обязательную форму для получения родительского согласия. Документы можно будет подавать, например, через Госуслуги.

В ходе мониторинга Народный фронт проверил четыре банка — «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Они сотрудничают с образовательными учреждениями и обслуживают подростков.

Во всех случаях проводимого исследования ни один из указанных банков не требовал предоставления согласия законного представителя несовершеннолетнего, открывающего счет. Более того, при оформлении карты онлайн даже не предусмотрено поля для загрузки копии такого документа, — сказала эксперт проекта ОНФ Алла Храпунова.

Ежегодно объем выдач банковских карт подросткам растет на 20-25%. Сейчас карты имеют 1,5-2 млн несовершеннолетних.

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать сделки по распоряжению своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять авторские права, вносить вклады в кредитную организацию и распоряжаться ими. Остальные сделки несовершеннолетними с 14 до 18 лет совершаются с согласия родителей, — сказал юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Никита Суклин.

В информационном письме Банка России от 25 августа 2021 года сказано, что банки могут выдавать карты подросткам, но только с письменного согласия родителей.

Только никакого наказания за нарушение позиции ЦБ для банков не предусмотрено.

Комментарии

1
  • Логотип natalia092006
    natalia092006 10 минут назад

    наберет дурачок кроссовок и курток, а рассчитываться кому потом...((

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