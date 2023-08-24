❌ Платежки-02 действуют только до 31 декабря 2023 года

С 1 января 2024 года уведомления по ЕНП будут только в виде унифицированной формы (КНД 1110355).

Платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога, ОКТМО, периодом – отменяются с 01.01.2024.

Право применять их вместо уведомлений прописано в законе № 263-ФЗ только на 2023 год.

Платежки-02 предусмотрены приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Но норма про статус 02 действует только до 31 декабря 2023 года.

Об этом напоминает Минфин в письме от 15.08.2023 № 21-01-09/96405.

Поэтому с 2024 году никаких платежек-02 не будет.

Кстати, в недавний закон с масштабными поправками в НК РФ хотели внести норму о продлении действия платежек-02 на 2024 год, но эту поправку не поддержали и в закон не включили.

ФНС уже сейчас агитирует применять уведомления, потому что в платежках слишком много ошибок.