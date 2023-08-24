❌ Платежки-02 действуют только до 31 декабря 2023 года

Платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога, ОКТМО, периодом – отменяются с 01.01.2024.
Право применять их вместо уведомлений прописано в законе № 263-ФЗ только на 2023 год.
Платежки-02 предусмотрены приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н.
Но норма про статус 02 действует только до 31 декабря 2023 года.
Об этом напоминает Минфин в письме от 15.08.2023 № 21-01-09/96405.
Поэтому с 2024 году никаких платежек-02 не будет.
Кстати, в недавний закон с масштабными поправками в НК РФ хотели внести норму о продлении действия платежек-02 на 2024 год, но эту поправку не поддержали и в закон не включили.
ФНС уже сейчас агитирует применять уведомления, потому что в платежках слишком много ошибок.
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Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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