ЕНП (единый налоговый платеж)

❌ Платежки-02 действуют только до 31 декабря 2023 года

С 1 января 2024 года уведомления по ЕНП будут только в виде унифицированной формы (КНД 1110355).
45

Платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога, ОКТМО, периодом – отменяются с 01.01.2024.

Право применять их вместо уведомлений прописано в законе № 263-ФЗ только на 2023 год.

Платежки-02 предусмотрены приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Но норма про статус 02 действует только до 31 декабря 2023 года.

Об этом напоминает Минфин в письме от 15.08.2023 № 21-01-09/96405.

Поэтому с 2024 году никаких платежек-02 не будет.

Кстати, в недавний закон с масштабными поправками в НК РФ хотели внести норму о продлении действия платежек-02 на 2024 год, но эту поправку не поддержали и в закон не включили.

ФНС уже сейчас агитирует применять уведомления, потому что в платежках слишком много ошибок.

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

Купить билет

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Банкротство

    Связанные одной цепью. «Единая цепочка сделок» в банкротстве

    Оспаривание единой сделки (из нескольких отдельных сделок) – это популярный способ возврата активов банкрота. Делюсь мыслями по теме.

    Связанные одной цепью. «Единая цепочка сделок» в банкротстве
    11
    Логотип airdentool
    airdentool
    Ведение документооборота

    История документа оборота. Про то как вёлся документооборот в России до нашего времени

    С давних времен дошли до нас различные виды документов, с помощью которых мы имеем возможность узнать историю своей страны, ее героическое прошлое, особенности быта своего народа, правовые формы и этические нормы взаимоотношений между людьми.

    История документа оборота. Про то как вёлся документооборот в России до нашего времени
    12
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Маркетплейсы

    LIFE PAY одними из первых представили свои решения на новом B2B-маркетплейсе Ростелекома

    Разработчик fintech-решений LIFE PAY одним из первых разместил на B2B-маркетплейсе «Ростелекома» инструменты управления процессами продаж. В одном месте можно купить продукты и сервисы для разных задач бизнеса: от автоматизации процессов до продвижения.

    LIFE PAY одними из первых представили свои решения на новом B2B-маркетплейсе Ростелекома
    24
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Электронные подписи

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений

    Закон № 457-ФЗ от 04.08.2023 внёс сразу несколько поправок в закон № 63-ФЗ об электронной подписи. Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях. 

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений
    40
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Активированный уголь: разбор препарата. Пить или не пить?

    Ещё в детстве многим из нас давали активированный уголь по поводу отравлений, гастроэнтеритов или если «что-то не то съел». Активированный уголь — лекарство от всего? Рассказала Клеркам терапевт DocMed Римма Попова.

    Активированный уголь: разбор препарата. Пить или не пить?
    85
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

    📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
    2
    582
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Транспортный налог

    Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году 

    Каждый год организации, владеющие транспортом, уплачивают транспортный налог. Налог уплачивается не со всех транспортных средств, а только с машин, перечисленных в НК. В статье расскажем, какие ТС облагаются налогом, как правильно рассчитывать и уплачивать налог.

    Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году 
    40
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Как юристу слить рекламный бюджет: вредные советы

    Когда у юриста нет стратегии продвижения, он совершает множество действий, которые не приносят результата. Нет клиентов? Люди приходят только «по сарафану»? Срочно запустить рекламу! Тогда точно заявки появятся или… юрист сольет бюджет. Сделать это несложно. Даю «вредные» советы. Следовать им или нет — решать вам.

    Как юристу слить рекламный бюджет: вредные советы
    46
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Ответственность за выгул опасных собак, отмена эвакуации машин инвалидов. Обзор карательного права

    Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы ответственности граждан.

    Ответственность за выгул опасных собак, отмена эвакуации машин инвалидов. Обзор карательного права
    42
    Читать еще