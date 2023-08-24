ВТБ вышел из капитала строительной компании «ПИК»

Ценные бумаги застройщика на Мосбирже упали в цене на 1,7%.

Банк ВТБ полностью вышел из капитала девелопера «ПИК», где ему принадлежало 12,36% компании. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала «ГК ПИК». Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ, — говорится в сообщении банка.

Цена вырученной доли пока что не раскрывается. Предположительно, стоимость такого пакета ВТБ составляла около 68,5 млрд рублей.

В 2017 году ВТБ стал акционером компании «ПИК» и приобрел 7% квазиказначейских акций.

В 2019 году банк увеличил свою долю в капитале девелопера до 23%, в 2021 году компания выкупила часть своих акций у ВТБ и банку принадлежало 18,75%. С 2022 года доля ВТБ сократилась до 12,26% и до этого момента оставалась неизменной.

После новостей о выходе банка из капитала «ПИК», ценные бумаги девелопера на Мосбирже упали в цене на 1,7%.