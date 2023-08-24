Инвестиции

ВТБ вышел из капитала строительной компании «ПИК»

Ценные бумаги застройщика на Мосбирже упали в цене на 1,7%.
29

Банк ВТБ полностью вышел из капитала девелопера «ПИК», где ему принадлежало 12,36% компании. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала «ГК ПИК». Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ, — говорится в сообщении банка.

Цена вырученной доли пока что не раскрывается. Предположительно, стоимость такого пакета ВТБ составляла около 68,5 млрд рублей.

В 2017 году ВТБ стал акционером компании «ПИК» и приобрел 7% квазиказначейских акций.

В 2019 году банк увеличил свою долю в капитале девелопера до 23%, в 2021 году компания выкупила часть своих акций у ВТБ и банку принадлежало 18,75%. С 2022 года доля ВТБ сократилась до 12,26% и до этого момента оставалась неизменной.

После новостей о выходе банка из капитала «ПИК», ценные бумаги девелопера на Мосбирже упали в цене на 1,7%.

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

Купить билет

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Хотите лучшую работу? Изучайте вакансии дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    5
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Кадры

    💼Как я ищу человека в команду? И почему я не беру возрастных работников

    Всего в нашей команде на текущий момент работает 6 человек. Недавно я писал пост, что уволил юриста. В этот же день я разместил вакансию на поиск юриста по банкротству.

    5
    67
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Кадровые документы

    Частые ошибки при составлении штатного расписания

    Штатное расписание является важным документом и есть в каждой организации. А вот строгих правил как его составлять нет, поэтому компании сталкиваются со сложностями если приходят инспекторы ГИТ или возникают трудовые споры и необходимо предоставить штатное расписание в суде. 

    Частые ошибки при составлении штатного расписания
    84
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает

    Мы изучили резюме 100 бухгалтеров со всей страны и всем задали один и тот же вопрос: в какой профессиональной области вам больше всего не хватает знаний? И вот что они ответили.

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает
    45
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Кадры

    Лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации

    hh.ru провел опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснил, как компании оценивают насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели.

    1
    32
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?

    Треть опрошенных зумеров в России хотят открыть бизнес в общепите. Как это сделать и с чего начать — рассказывает Ксения Трофимова, генеральный директор ресторана «Оранжерея» из Севастополя.

    Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?
    25
    Логотип MargaritaKharitonova
    MargaritaKharitonova
    УСН

    Налоги в размере 3% — это миф или реальность в РФ?

    В налоговом законодательстве есть множество нюансов, которые помогают сокращать налоги определённым категориям предпринимателей. Главное — знать, в каких случаях их можно применять.

    Налоги в размере 3% — это миф или реальность в РФ?
    45
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерские проводки. Основные средства — счета 01, 02

    Продолжаем цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Бухгалтерский счет 01 «Основные средства» создан для учета сведений об основных средствах компании. Здесь фиксируется их стоимость и движение: покупка, продажа, ввод в эксплуатацию.

    Бухгалтерские проводки. Основные средства — счета 01, 02
    4
    78
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?

    Ассистент ГИС ЖКХ предоставляет возможность удобной работы с договорами ресурсоснабжения на портале ГИС ЖКХ, что позволяет эффективно управлять процессом заключения, регистрации и учета договоров. Разберем функции и возможности работы с договорами ресурсоснабжения с помощью решения Ассистент ГИС ЖКХ.

    Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?
    18
    Читать еще