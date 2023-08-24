ВТБ вышел из капитала строительной компании «ПИК»

Банк ВТБ полностью вышел из капитала девелопера «ПИК», где ему принадлежало 12,36% компании. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала «ГК ПИК». Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ, — говорится в сообщении банка.
Цена вырученной доли пока что не раскрывается. Предположительно, стоимость такого пакета ВТБ составляла около 68,5 млрд рублей.
В 2017 году ВТБ стал акционером компании «ПИК» и приобрел 7% квазиказначейских акций.
В 2019 году банк увеличил свою долю в капитале девелопера до 23%, в 2021 году компания выкупила часть своих акций у ВТБ и банку принадлежало 18,75%. С 2022 года доля ВТБ сократилась до 12,26% и до этого момента оставалась неизменной.
После новостей о выходе банка из капитала «ПИК», ценные бумаги девелопера на Мосбирже упали в цене на 1,7%.
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▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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