Депутат предложил оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт

Ярослав Нилов предложил оформлять ОСАГО не на автомобиль, а на водителя.

По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова система ОСАГО нуждается в изменениях.

Изначально подход, привязывающий ОСАГО к автомобилю, по моему мнению, был ошибочным. Ведь страхуется ответственность конкретного гражданина, стало быть, у него должно быть право оформить полис на себя и пользоваться любым транспортным средством определенной категории. Но одновременно должна оставаться возможность купить полис на конкретный автомобиль. Это может быть выгоднее, если, например, в семье одна машина и несколько водителей, — заявил депутат «Парламентской газете».

По его словам, депутаты уже выступали с инициативой оформлять ОСАГО на самого водителя, нежели, чем на автомобиль.