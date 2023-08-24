Люди хотят получать уведомления на имущественные налоги электронно

Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет на едином портале госуслуг.
Для того, чтобы получать уведомления через Госуслуги, надо сформировать согласие.
С 1 июля на рассылку налоговых уведомлений через Госуслуги подписались более 1,3 млн человек.
И в личном кабинете, и в Госуслугах можно оплатить начисленные налоги онлайн, а также оперативно связаться с ИФНС по вопросам, касающимся содержания налоговых уведомлений, пишет ФНС.
Кстати, после начала рассылки налоговых уведомлений будет идти автоматический зачет денег с сальдо ЕНС в счет уплаты этих налогов. Как это будет происходить, мы рассказывали ранее.
А в какой форме вы желаете получать налоговое уведомление? Голосуйте.
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