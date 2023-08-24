Люди хотят получать уведомления на имущественные налоги электронно

28,5 млн физлиц выбрали возможность получения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ в электронной форме.

Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет на едином портале госуслуг.

Для того, чтобы получать уведомления через Госуслуги, надо сформировать согласие.

С 1 июля на рассылку налоговых уведомлений через Госуслуги подписались более 1,3 млн человек.

И в личном кабинете, и в Госуслугах можно оплатить начисленные налоги онлайн, а также оперативно связаться с ИФНС по вопросам, касающимся содержания налоговых уведомлений, пишет ФНС.

Кстати, после начала рассылки налоговых уведомлений будет идти автоматический зачет денег с сальдо ЕНС в счет уплаты этих налогов. Как это будет происходить, мы рассказывали ранее.

А в какой форме вы желаете получать налоговое уведомление? Голосуйте.