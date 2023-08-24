В сети нашли больше 1,5 тысяч фейковых сайтов для кражи аккаунтов пользователей Telegram

Злоумышленники просят пользователей переходить по ссылкам, а потом похищают учетные данные в мессенджерах.

За семь месяцев 2023 года в 4,2 раза выросло количество фейковых русскоязычных сайтов, которые занимались кражей аккаунтов пользователей мессенджера Telegram. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T (бывшую Group-IB).

За семь месяцев текущего года было обнаружено 1 893 фишинговых ресурса, нацеленных на кражу аккаунтов пользователей в Telegram. Пиковыми месяцами для появления подобных страниц стали июнь и июль, когда было выявлено 369 и 589 мошеннических сайтов соответственно, — сказали специалисты.

В январе выявили 140 мошеннических сайтов, а с апреля по июль – 171 фишинговый ресурс для кражи учетных записей в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России).

Массовая волна краж Telegram-аккаунтов началась в декабре 2022 года. Мошенники просили пользователей проголосовать за победу ребенка в конкурсе, а потом «угоняли» данные о пользователях.

Злоумышленников интересуют не только учетные записи пользователей из России: аналогичные фишинговые формы распространялись на аудиторию из Италии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Малайзии, — добавили в F.A.C.C.T.

Специалисты по кибербезопасности советуют проверять доменные имена подозрительных сайтов, никому не сообщать и не вводить на сторонних ресурсах коды из СМС, а также игнорировать просьбы неизвестных отправителей.

Недавно мы писали, что банки отразили больше 6,5 млн кибератак и спасли от мошенников 911 млрд рублей.