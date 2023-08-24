Трудовое право

❗ Копить дни по уходу за ребенком-инвалидом можно только с 1 сентября

Родители детей-инвалидов сейчас не могут копить дополнительные выходные дни, чтобы потом взять их скопом в виде мини-отпуска.
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Норма о накоплении дней заработает с 1 сентября 2023 года.

Напомним, родители смогут как раньше брать дополнительные выходные в течение месяца или же суммировать эти дни, чтобы одновременно получить 24 выходных дня. Это можно делать только один раз в год.

Накопить 24 дня с сентября по декабрь не получится, ведь в месяц положено только 4 дня, а за 4 месяца их будет 16.

Поэтому некоторые родители начали копить их загодя, чтобы уже к сентябрю (когда заработает закон) был запас.

И зря. Так делать нельзя, заявляет Роструд.

В период с 01.01.2023 по 31.08.2023 дни отдыха, предусмотренные не вступившим в силу постановлением Правительства от 06.05.2023 № 714, не накапливаются.

Таким образом, если сотрудник не использовал эти дни, понадеявшись на будущую норму, то они просто «сгорели».

Кстати, скоро изменится бланк заявление на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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