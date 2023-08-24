«Яндекс» запустил «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов

Яндекс» представил «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов и ставкой 13% годовых на первые три месяца
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«Яндекс» запустил «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов

Пользователи смогут открыть не более 10 счетов, на которых можно хранить до 10 млн рублей. Суммы в пределах 1,4 млн рублей на них будут защищены Агентством страхования вкладов

Очень своевременная конкуренция привычным вкладам и инвестициям в недвижимость на фоне роста ключевой ставки.

  • 13% годовых (при ключевой 12%) в первые 3 месяца и 9% в последующие, с ежедневными выплатами.

  • Можно снять деньги в любом объеме, без комиссии и потери выплаченных процентов.

  • Можно дать название сейву — например, путешествие, крупная покупка, подарок — и начать копить.

Финтех-направление «Яндекса» стремительно крепчает. Новый финансовый инструмент в дополнение к дебетовой карте и BNPL — «Сейвы» для быстрых и простых накоплений.

  • В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. Тогда же компания запустила сервис для оплаты покупок по частям — «Сплит».

  • В апреле 2022-го «Яндекс» разрешил пользователям заводить счета в приложении «Яндекс Go» для оплаты своих сервисов, а в сентябре представил цифровую дебетовую «Карту Плюса» на базе платёжной системы «Мир».

  • 23 августа 2023-го компания запустила кредитную версию «Сплита». Она позволяет оформить оплату покупок частями на срок до двух лет и без первого взноса. Процентная ставка определяется индивидуально и отображается при подтверждении заказа.

В будущем обещают интерактивные механики для вовлечения, чтобы сделать процесс накопления еще более интересным и осознанным.

Пока сервис в раннем доступе для активных пользователей «Карты Плюса», но позже будет доступно для всех.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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