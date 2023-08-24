Схема мошенничества: населению предлагают высокие ставки по вкладам, якобы от Центробанка и Госуслуг

Мошенники решили сыграть на информации о повышении ключевой ставки ЦБ и начали обзванивать население с предложением разместить свои сбережения и получить повышенную доходность и кешбэк от Госуслуг и Центробанка. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Злоумышленник представляется сотрудником Госуслуг и предлагает вложить свои средства для увеличения доходов. Клиенту банка напоминают о повышенной ставке ЦБ и, чтобы он точно убедился в «достоверности» предложения, соединяют с сотрудником Центробанка.
Лжесотрудники обещают разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений, — сказано в сообщении ВТБ.
Затем жертву просят пройти проверку персональных данных и назвать коды из СМС, логины и пароли для входа в учетную запись банковского приложения. После чего «сотрудники» перестают выходить на связь.
Новая схема относится к так называемой «социальной инженерии», когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
Банк напоминает, что сотрудники ЦБ и Госуслуг не будут звонить с предложением разместить деньги на «безопасном» счете. Лучше всего сразу прервать такой диалог и сбросить звонок мошенников.
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✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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