Схема мошенничества: населению предлагают высокие ставки по вкладам, якобы от Центробанка и Госуслуг

Мошенники решили сыграть на информации о повышении ключевой ставки ЦБ и начали обзванивать население с предложением разместить свои сбережения и получить повышенную доходность и кешбэк от Госуслуг и Центробанка. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Злоумышленник представляется сотрудником Госуслуг и предлагает вложить свои средства для увеличения доходов. Клиенту банка напоминают о повышенной ставке ЦБ и, чтобы он точно убедился в «достоверности» предложения, соединяют с сотрудником Центробанка.

Лжесотрудники обещают разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений, — сказано в сообщении ВТБ.

Затем жертву просят пройти проверку персональных данных и назвать коды из СМС, логины и пароли для входа в учетную запись банковского приложения. После чего «сотрудники» перестают выходить на связь.

Новая схема относится к так называемой «социальной инженерии», когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Банк напоминает, что сотрудники ЦБ и Госуслуг не будут звонить с предложением разместить деньги на «безопасном» счете. Лучше всего сразу прервать такой диалог и сбросить звонок мошенников.