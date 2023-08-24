У «Яндекса» появился новый вид оплаты покупки частями

Компания предлагает новый продукт «Улучшенный Сплит», который позволит разделять оплату товаров на части и платить в течение двух лет.

«Яндекс» запустил улучшенный вид сервиса по оплате покупок частями («Сплит»). Об этом сказано на сайте компании.

Пользователи сервиса «Сплит» могут покупать товары без первого взноса и платить частями в течение одного года или двух лет.

«Улучшенный Сплит» — это кредитный продукт, он дополняет классический Сплит и оформляется по желанию. Пользователи смогут ещё гибче управлять бюджетом и планировать большие покупки на долгий срок, например во время ремонта, — говорится в сообщении.

Чтобы получить доступ к улучшенному «Сплиту», нужно пройти идентификацию на портале Госуслуги и подписать договор онлайн.

Для оформления классического «Сплита» на 2, 4 или 6 месяцев достаточно только указать номер телефона. Такое предложение – не кредитный продукт, поэтому дополнительная идентификация не понадобится.