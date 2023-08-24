Маркетплейсы

Ozon хочет поменять юрисдикцию и быть ближе к российскому бизнесу

Конкретных сроков переезда бизнеса пока что не раскрывают. Сейчас главная компания маркетплейса зарегистрирована на Кипре.
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Руководство маркетплейса задумалось о том, чтобы изменить юрисдикцию и стать ближе к своему основному бизнесу в РФ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на финансового директора Ozon Игоря Герасимова.

Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем. Но определенные действия со своей стороны стараемся предпринимать, — сказал Игорь Герасимов.

Пока что о конкретных сроках и деталях редомициляции компания не заявляла.

Сейчас головная структура Ozon находится на Кипре. С 2020 года акции компании торгуются на американской бирже Nasdaq и на Мосбирже.

Недавно мы писали, что акции Ozon больше не будут представлены на бирже Nasdaq. Торговая площадка приняла решение о делистинге.

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