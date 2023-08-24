Иностранный «Яндекс Практикум» сменил название на TripleTen

В рамках подготовки к разделению компании, «Яндекс» начал переименовывать свои сервисы, которые ориентируются на международный рынок.

Компания «Яндекс» переименовала международную часть образовательного сервиса «Практикум» в TripleTen. Об этом пишет «Forbes».

Теперь курсы на русском языке будут преподавать в «Практикуме», а на других языках — в TripleTen.

Предположительно, развитием международного направления займется Елена Бунина, бывший генеральный директор российского «Яндекса». В 2022 году она покинула свой пост и уехала из РФ.

Сейчас TripleTen работает под юрлицом EdTech Plus Inc., головной офис находится в США, в Массачусетсе.

Стоимость обучения по профессии тестировщика программ стоит 4,9 тыс. долларов за пять месяцев. Получить навыки дата-сайентиста или разработчика можно за десять месяцев и за 9,7 тыс. долларов.

Недавно мы писали, что международный бизнес «Яндекса» может работать под новым брендом уже в 2024 году.