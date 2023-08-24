IT-компании

Иностранный «Яндекс Практикум» сменил название на TripleTen

В рамках подготовки к разделению компании, «Яндекс» начал переименовывать свои сервисы, которые ориентируются на международный рынок.
21

Компания «Яндекс» переименовала международную часть образовательного сервиса «Практикум» в TripleTen. Об этом пишет «Forbes».

Теперь курсы на русском языке будут преподавать в «Практикуме», а на других языках — в TripleTen.

Предположительно, развитием международного направления займется Елена Бунина, бывший генеральный директор российского «Яндекса». В 2022 году она покинула свой пост и уехала из РФ.

Сейчас TripleTen работает под юрлицом EdTech Plus Inc., головной офис находится в США, в Массачусетсе.

Стоимость обучения по профессии тестировщика программ стоит 4,9 тыс. долларов за пять месяцев. Получить навыки дата-сайентиста или разработчика можно за десять месяцев и за 9,7 тыс. долларов.

Недавно мы писали, что международный бизнес «Яндекса» может работать под новым брендом уже в 2024 году.

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

Купить билет

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Электронные подписи

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений

    Закон № 457-ФЗ от 04.08.2023 внёс сразу несколько поправок в закон № 63-ФЗ об электронной подписи. Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях. 

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений
    343
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор

    В преддверии 1 сентября обсудим ситуацию в стране с учителями. Вчера вышла новость, что каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования. А скоро, возможно, детей будут обучать выпускники колледжей. Обсудим, можно ли доверять знания детей, преподавателю без высшего педагогического образования и тем более выпускнику колледжа?

    В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор
    5
    73
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
    24
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Маркетинг

    Как тратит деньги маркетинговый отдел? Топ-3 показателя для оценки рекламы

    Маркетинг — неотъемлемая составляющая любого бизнеса. Чтобы ваше дело стало эффективным, нужно отслеживать показатели привлечения и удержания клиентов. Благодаря этому собственник или финансовый директор могут выстраивать оптимальные стратегии, предвидеть риски и управлять ими, принимать взвешенные решения о бюджетах.

    Как тратит деньги маркетинговый отдел? Топ-3 показателя для оценки рекламы
    24
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Кадровые документы

    Частые ошибки при составлении штатного расписания

    Штатное расписание является важным документом и есть в каждой организации. А вот строгих правил как его составлять нет, поэтому компании сталкиваются со сложностями если приходят инспекторы ГИТ или возникают трудовые споры и необходимо предоставить штатное расписание в суде. 

    Частые ошибки при составлении штатного расписания
    417
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Новые жилые дома в России строятся быстрее, чем продаются. Пузырь надувается, но не лопается

    Продолжаем следить за тем, что происходит с рынком жилой недвижимости. Прекрасное исследование подготовил ЦБ по проектному финансированию строительства жилых домов. Выписал самое главное. Спойлер: нераспроданного жилья становится всё больше. Рост зарплат отстаёт от роста цен на квадратные метры. Пузырь надувается, пружина сжимается. В обратную сторону.

    Новые жилые дома в России строятся быстрее, чем продаются. Пузырь надувается, но не лопается
    1
    125
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

    Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
    247
    Читать еще