Международный бизнес «Яндекса» может работать под новым брендом в 2024 году

Нидерландская компания Yandex N.V. ищет сотрудников для работы в международном бизнесе, который после реструктуризации будет работать уже под новым брендом. Об этом узнал «Интерфакс».

В компании «Яндекс» происходит разделение бизнеса на российскую и международную части. Yandex N.V. перестанет владеть отечественной компанией и будет за рубежом развивать облачные хранилища, беспилотные автомобили, а также образовательные проекты.

Такой проект корпоративной реструктуризации называется Project LEFT.

В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке, — сказано в вакансии компании Yandex N.V.

В конце 2022 года сооснователь компании Аркадий Волож ушел из российского бизнеса. Он остался внешним консультантом «Яндекса», но будет развивать международные стартапы вне компании.

Тогда же Алексей Кудрин досрочно оставил пост главы Счетной палаты и стал советником по корпоративному развитию «Яндекса».