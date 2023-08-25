На рынке труда в 3,7 раза вырос спрос на квалифицированных IT-специалистов

За месяц число вакансий для IT-специалистов увеличилось на 12%. Работодатели начали уходить от полностью удаленной работы и просят сотрудников регулярно появляться в офисе.

В августе 2023 года спрос на квалифицированные кадры в области информационных технологий увеличился в 3,7 раза. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

По сравнению с июлем 2023 года, в этом месяце на 12% выросло число предложений о работе для IT-специалистов.

Работодатели изменили отношение к удаленной работе. Появляется все больше вакансий, где есть пункт о регулярном или частичном посещении офиса. Таких предложений стало в четыре раза больше.

В отрасли информационных технологий на 23% выросли и зарплатные ожидания. За последний год размер средней заработной платы IT-специалиста достиг 60,5 тыс. рублей.

Также число вакансий для специалистов по компьютерной технике увеличилось в 1,9 раза, а оклад им стали предлагать на 20% больше (72 768 рублей). Программистов стали искать в 1,3 раза чаще за последний год, а предлагаемые заработные платы выросли на 15% (73 029 рублей), — сказано в исследовании.

В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в стране есть дефицит квалифицированных разработчиков. Для быстрого развития отрасли не хватает примерно 500-700 тыс. человек.

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