Резерв по сомнительным долгам нужно корректировать

Резерв по сомнительным долгам определяют по результатам инвентаризации дебиторки на последнее число отчетного (налогового) периода. Потом его корректируют.

Корректировка идет так: сумма резерва по сомнительным долгам на отчетную дату сравнивается с остатком резерва, который определяется как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату и суммой безнадежных долгов, возникших после предыдущей отчетной даты.

Если есть решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, то такой долг продолжают учитывать для резерва по сомнительным долгам.

Но признать такую задолженность безнадежной и учесть при расчете налога на прибыль нельзя. Это можно сделать только после проведения приставами мер принудительного взыскания.

То есть, такой долг будет сомнительным, но не безнадежным.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-03-06/1/64583.

После курса вы:

Научитесь работать со всеми семью ФСБУ без штрафов.

Переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.

Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.

Получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, но в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».

На наш курс сейчас акция – цена снижена до 4 999 рублей.

Купить курс