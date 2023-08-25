Резерв по сомнительным долгам нужно корректировать

Корректировка идет так: сумма резерва по сомнительным долгам на отчетную дату сравнивается с остатком резерва, который определяется как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату и суммой безнадежных долгов, возникших после предыдущей отчетной даты.
Если есть решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, то такой долг продолжают учитывать для резерва по сомнительным долгам.
Но признать такую задолженность безнадежной и учесть при расчете налога на прибыль нельзя. Это можно сделать только после проведения приставами мер принудительного взыскания.
То есть, такой долг будет сомнительным, но не безнадежным.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-03-06/1/64583.
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