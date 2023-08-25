Семьям с детьми, которые пострадали в ходе СВО, выплатят 100 тысяч рублей

Если дети пострадали в ходе проведения спецоперации, то их родители получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Выплаты могут получить семьи, в которых дети до 18 лет пострадали в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и приграничных регионов.

В список входят жители Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма.

Единовременная выплата положена каждому пострадавшему ребенку. Это позволит компенсировать ущерб по аналогии с установленным пособием для тех, кто пострадал от террористического акта.

При этом даже гражданам, не получившим в результате террористического акта вреда здоровью, в настоящее время установлено единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей на человека, — сказано в пояснительной записке.

По данным Минтруда, в ходе СВО пострадало 419 детей. На выплаты из власти потратят 41,9 млн рублей ежегодно.