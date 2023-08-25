Документы на недвижимость можно оформить через Госуслуги

Теперь можно онлайн регистрировать право собственности и отправлять дополнительные сведения к заявлению на кадастровый учет.

На портале Госуслуг появилась возможность зарегистрировать право собственности на недвижимость, а также отправить сведения, которых не хватает в ЕГРН. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Для регистрации права собственности нужно на Госуслугах выбрать «Кадастровый учет» и перейти в раздел «Возникновение права на недвижимость». После этого указать вид регистрируемой собственности, выбрать объект недвижимости и переписать сведения из ЕГРН.

Заявление подписывается электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

Заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учет», — говорится в сообщении.

Дополнительные документы надо подать если:

в одном из документов была ошибка;

документ не прикрепился к заявлению при первой подаче;

регистратор попросил прислать дополнительный документ;

если есть ограничения на сделки с недвижимостью;

приостановлен кадастровый учет или регистрация прав.

Дополнительные документы автоматически подгрузятся к тем, которые были отправлены раньше.