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Документы на недвижимость можно оформить через Госуслуги

Теперь можно онлайн регистрировать право собственности и отправлять дополнительные сведения к заявлению на кадастровый учет.
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На портале Госуслуг появилась возможность зарегистрировать право собственности на недвижимость, а также отправить сведения, которых не хватает в ЕГРН. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Для регистрации права собственности нужно на Госуслугах выбрать «Кадастровый учет» и перейти в раздел «Возникновение права на недвижимость». После этого указать вид регистрируемой собственности, выбрать объект недвижимости и переписать сведения из ЕГРН.

Заявление подписывается электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

Заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учет», — говорится в сообщении.

Дополнительные документы надо подать если:

  • в одном из документов была ошибка;

  • документ не прикрепился к заявлению при первой подаче;

  • регистратор попросил прислать дополнительный документ;

  • если есть ограничения на сделки с недвижимостью;

  • приостановлен кадастровый учет или регистрация прав.

Дополнительные документы автоматически подгрузятся к тем, которые были отправлены раньше.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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