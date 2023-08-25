Из-за падения рубля фрилансеры стали брать больше зарубежных заказов

Больше половины программистов и дизайнеров будут искать больше заказов с оплатой в долларах и евро.

Большинство фрилансеров планирует искать заказы за рубежом с оплатой работы в евро или долларах. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на исследование сервиса Solar Staff.

На фоне падения курса рубля 54% программистов и 55,5% дизайнеров, которые работают на фрилансе, собираются брать больше заказов с оплатой в валюте.

Работу на зарубежных заказчиков рассматривают 43,5% менеджеров и 40,35% маркетологов.

Найти новых работодателей из России собираются только 10,2% программистов, 13,3% дизайнеров, 16,22% менеджеров и 22,8% маркетологов.

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Чтобы компенсировать падение доходов, часть фрилансеров хотят поднять средний чек на свои услуги. Есть и те, кто решил снижать личные расходы: меньше путешествовать, откладывать крупные покупки.

Руководитель группы консультантов в сервисе по подбору IT-специалистов GeekSource Мария Епифанова рассказала, что сейчас найти работу за рубежом не так просто.

Мешает языковой барьер, долгий срок оформления документов для трудоустройства, разница в менталитете и социальных нормах.

Сложнее всего будет маркетологам, которым придется адаптироваться под новый культурный код для создания качественных креативов.

Проще всего – программистам, им для работы достаточно знания иностранного языка на среднем уровне.

IT-специалисты чаще всего ищут работу в американских и дубайских компаний. Но на рынке естьконкуренция со стороны низкооплачиваемых кадровиз Индии или Египта.

Кроме того, из-за санкций могут возникнуть трудности с переводом зарплаты.

Ради работы с иностранными компаниями придется переезжать за границу — а это очередной барьер, — сказали в Solar Staff.

Есть и другой выход, например, фрилансеры могут открыть счет в зарубежном банке.