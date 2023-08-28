Маркетплейсы

Маркетплейсы оштрафуют за продажу товаров без обязательной маркировки

Торговым площадкам может грозить штраф до 300 тысяч рублей за нарушение правил обязательной маркировки. Маркетплейсы будут проверять продукцию и передавать сведения в систему «Честный ЗНАК».
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1 сентября 2023 года правительство собирается установить ответственность маркетплейсов за продажу контрафактной продукции: той, которая не имеет обязательной маркировки. Об этом пишут «Известия».

Маркетплейсы будут передавать в систему «Честный ЗНАК» информацию о продаже маркированных товаров. Торговым площадкам придется самостоятельно контролировать, чтобы продавцы соблюдали требования по маркировке.

Если этого не будет, и покупатель получит продукт без специальной метки, то площадку оштрафуют на сумму до 300 тыс. рублей.

Штраф можно получить только после проверки контролирующих органов. Поводом станет жалоба потребителей.

В Минпромторге рассказали, что некоторые маркетплейсы не признают себя участниками оборота товаров и ссылаются на то, что они оказывают только логистические услуги по доставке товаров. Это значит, что такие организации не должны отвечать за маркировки товаров.

То есть фактически маркетплейсы были участниками товарной цепи. Поэтому предлагаемое постановление устраняет существующий законодательный пробел. Это приведет к снижению доли нелегального оборота товаров на маркетплейсах. Сейчас проект проходит регламентные процедуры, и озвучивать сроки его вступления в силу преждевременно, — сказали в ведомстве.

Компания Wildberries согласилась с нововведениями. Представители маркетплейса считают, что онлайн-торговля должны быть полностью безопасной, а с сомнительными и контрафактными товарами нужно бороться.

В Ozon рассказали, что на площадке и так запрещена продажа подделок и контрафакта. Компания проверяет карточки товаров как вручную, так и с помощью нейросетей.

Выявляет недобросовестных продавцов и «Яндекс Маркет», который за три месяца нашел около 500 селлеров с контрафактными товарами. Маркетплейс уже отслеживает маркируемые товары.

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