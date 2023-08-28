Объем наличных в кассах и банкоматах достиг рекордных 2,07 трлн рублей

Статистика ЦБ: в июле объем денег в кассах и банкоматах банков подскочил на ₽180,9 млрд.

Объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути впервые преодолел планку 2 трлн руб. и на 1 августа достиг 2,07 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За месяц наличные остатки увеличились сразу на 180,9 млрд руб., или на 9,6%. Одна из причин такого роста — желание россиян выгодно обменять наличную валюту на рубли. Некоторые банки уже начали вводить заградительные меры, пишет РБК.

«На фоне ослабления рубля рос спрос на валютообменные операции. Зачастую граждане могли конвертировать в рубли валютную наличность, прибереженную с прошлого года, пытаясь компенсировать прошлогодние покупки долларов и евро на пике их курса к рублю», — заявили эксперты.

На фоне роста наличных денег в кассах и банкоматах банки в начали вводить повышенные комиссии или вовсе ограничивать прием иностранной наличной валюты. Например, Райффайзенбанк и Ситибанк приостановили прием наличных долларов и евро, комиссии на такие операции теперь есть в Газпромбанке, «Тинькофф», «Юникредите», «Ренессанс кредите», «Интезе», БКС Банке и других кредитных организациях.