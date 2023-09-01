Банки

В банках и банкоматах объем наличных превысил 2 трлн рублей

В августе наличные остатки в банках выросли сразу на 9.6%. Это рекордный показатель с сентября 2022 года.
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На 1 августа 2023 года объем наличных денег в банках и банкоматах достиг 2,07 трлн рублей. Это максимальный прирост наличности с сентября 2022 года, сказано в материалах Центробанка.

За месяц наличные остатки в кредитных организациях выросли сразу на 180,9 млрд рублей или на 9,6%.

Подобный всплеск наличности был замечен в сентябре 2022 года, когда объем денег в кассах и банкоматах увеличился на 201,9 млрд рублей.

С начала 2023 года объем наличных вырос на 24% или на 404,3 млрд рублей. В первом полугодии стало на 9,1% больше наличных или на 1,5 трлн рублей.

В августе банки ужесточили правила приема наличной валюты недружественных стран. Например, Ситибанк перестал принимать доллары и евро в своих кассах, Райффайзенбанк также приостановил прием наличной валюты.

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