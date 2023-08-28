ЕНП (единый налоговый платеж)

Компании дважды начислили НДФЛ – по платежкам-02 и по 6-НДФЛ

Бухгалтер уплатил НДФЛ по сроку 28.04, 28.05, 28.06 платежками со статусом 02, а потом сдал расчет 6-НДФЛ. Налоговики сначала провели начисление по платежкам-уведомлениям, а потом по 6-НДФЛ. В итоге получился двойной налог.
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Такой историей поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Сейчас на ЕНС компании висит долг на сумму НДФЛ, которую задвоили. Времени на разборки нет, поэтому бухгалтер собирается пока погасить эту «недоимку», а уже потом добиваться сторнирования лишних сумм.

Коллеги предположили, что платежки-02 могли быть заполнены неправильно. Например, там указан не тот ОКТМО. Ранее мы рассказывали, что ошибочной платежкой-02 можно невзначай начислить себе лишние налоги.

Впрочем, если в платежках был правильно указан период, суммы начислений уже должны были сторнироваться.

Дело в том, что начисление по уведомлению (а плстежка-02 это и есть уведомление) уходит с ЕНС в определенный срок. Какой – прописано в статье 11.3 НК

Сформированная по уведомлению обязанность остается на ЕНС:

  • до дня сдачи декларации;

  • по истечении 10 дней со дня окончания срока для сдачи декларации, которую так и не сдали.

Причем с 1 октября этот порядок изменится. Ненужное начисление по уведомлению в случае несдачи декларации будет сторнироваться в день уплаты налога (по которому так и не сдана декларация). То есть, этот процесс должен ускориться.

Ранее мы разбирали, как начисляют налоги на ЕНС, в какой момент и до какого момента идет начисление по уведомлению.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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