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«Клерк» собрал для партнеров больше 380 заявок на участие в вебинаре

Организаторы обучения заработали 570 тысяч рублей.
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Обучающие вебинары — это современный и популярный формат онлайн-образования. Наши партнеры-организаторы обучения с одного вебинара смогли заработать 570 тыс. рублей.

Объявление собрало 1 741 просмотр, которые обернулись 380 реальными заявками на участие в вебинаре. Конверсия — 21,8%.

Хотите достичь подобных показателей? Организуйте события вместе с «Клерком»!

Мы разместим информацию о вашем мероприятии в новостной ленте, расскажем о событии 70 тыс. человек в рассылке «Утренний Бухгалтер». А также анонсируем вебинар, встречу или конференцию в профильных телеграм-каналах, где 46 тыс. активных подписчиков.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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