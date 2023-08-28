«Клерк» собрал для партнеров больше 380 заявок на участие в вебинаре

Обучающие вебинары — это современный и популярный формат онлайн-образования. Наши партнеры-организаторы обучения с одного вебинара смогли заработать 570 тыс. рублей.

Объявление собрало 1 741 просмотр, которые обернулись 380 реальными заявками на участие в вебинаре. Конверсия — 21,8%.

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